تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 حيث نتابع مباريات دور الـ16 من بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع لقاء قوي بين هولندا، ورومانيا، وكذلك سيعلب منتخب النمسا مع تركيا.

كذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء بوليفيا وبنما، وأمريكا مع أورجواي، وفي الدوري المصري نتابع مباراة إنبي والمقاولون العرب، ونستكمل لقاء بيراميدز مع سموحة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 "02-07-2024"

يورو 2024 - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق رومانيا - هولندا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max علي سعيد الكعبي النمسا - تركيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max عصام الشوالي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة بوليفيا - بنما 04:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا الولايات المتحدة الأمريكية - أوروجواي 04:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 29