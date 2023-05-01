ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع فيها مباريات الجولة 25 التي سنتابع فيها أكثر من مباراة هامة مثل مباراة العدالة ضد أبها الذي يحارب للإبتعاد عن مراكز الهبوط، ومباراة الخليج الذي يسعى خلف البقاء في الدوري في مواجهة الاتفاق.
كما سنتابع أيضاً مباريات دوري يلو السعودي، وعلى وجه الخصوص مباريات الجولة 30، والتي يلتقي فيها كلً من الرياض والساحل، بينما يواجه القادسية فريق الخلود، وفي الدوري الإنجليزي حيث المتعة الخالصة سنكون على موعد مع مباراة غاية في الأهمية بين أرسنال وتشيلسي ضمن الجولة 34.
ولعشاق الدوري الإسباني نصيب، حيث يلتقي برشلونة وأوساسونا، قبل أن يحل ريال مدريد ضيفاً على ريال سوسييداد، وفي الختام نتحدث عن الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه غزل المحلة سموحة، بينما يواجه الداخلية إنبي، ضمن الأسبوع 27.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 "2-5-2023"