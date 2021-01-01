جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 في الدوري الإنجليزي والمصري وكأس إيطاليا وإسبانيا وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات الممتعة في جميع أنحاء العالم.

البداية من كأس إيطاليا واللقاء الأبرز اليوم، حيث يوجه إنتر ميلان يوفنتوس في نصف نهائي البطولة على ملعب سان سيرو.

وفي كأس إسبانيا، يلتقي ألميريا ضد إشبيلية في الدور ربع النهائي.

ثم الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل آرسنال ضيفًا على وولفرهامبتون، كما يستضيف مانشستر يونايتد ساوثامبتون على أولد ترافورد.

بينما على الجانب العربي وبالدوري المصري، يحل نادي الزمالك صاحب صدارة الدوري ضيفًا ثقيلًا على غزل المحلة، وأيضًا يواجه المصري البنك الأهلي، كما يلتقي الجونة بالإنتاج الحربي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 2 فبراير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 فبراير "2-2-2021":

كأس إيطاليا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر ميلان - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية -

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية -

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - وست بروميتش 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 12 وولفرهامبتون - آرسنال 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 مانشستر يونايتد - ساوثامبتون 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 نيوكاسل - كريستال بالاس 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري المصري - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - سيراميكا كليوباترا 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports HD 1 الجونة - الإنتاج الحربي 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports HD 2 غزل المحلة - الزمالك 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports HD 1 المصري - البنك الأهلي 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports HD 2

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