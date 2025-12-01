جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، حيث تستمر الجولة الأولى من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها منتخب مصر بمنتخب الكويت، بينما يواجه المغرب جزر القمر، في حين يواجه المنتخب السعودي منتخب عُمان.

وفي الدوري الإسباني نتابع لقاء مهم بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن الجولة 19، كما نتابع لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي، والتي أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام ونيوكاسل في مواجهة توتنهام. بالاضافة إلى لقاء يوفنتوس ضد أودينيزي في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، الإسباني وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 "02-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق المغرب - جزر القمر 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORTS HD علي محمد علي قنوات الكأس سمير المعيرفي هيكل الصغير الكويت الرياضية طارق الملا أبو ظبي الرياضية لم يتحدد بعد دبي الرياضية 1 عمر الطنيجي منصة شاشا محمد حسين مصر - الكويت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN SPORTS HD حفيظ دراجي قنوات الكأس خالد الحدي منتصر الأزهري الكويت الرياضية راشد الدوسري أبو ظبي الرياضية لم يتحدد بعد دبي الرياضية 1 محمد البدواوي منصة شاشا فهد العتيبي السعودية - عمان 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS HD حسن العيدروس قنوات الكأس أحمد الطيب مصطفى ناظم الكويت الرياضية محمد النحوي أبو ظبي الرياضية لم يتحدد بعد دبي الرياضية 1 راشد عبد الرحمن منصة شاشا علي دراج

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برشلونة - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فولهام - مانشستر سيتي 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 2 HD محمد بركات بورنموث - إيفرتون 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 3 HD أحمد فؤاد نيوكاسل - توتنهام 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 4 HD جواد بدة

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق يوفنتوس - أودينيزي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات MBC Action غازي العمري

كأس ألمانيا - دور الـ16