جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود مونديال الأندية الذي يشتعل حماس في كلما أقتربنا من نهايته.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 حيث نتابع مباراة مانشستر سيتي ضد أورورا ريد دياموندز في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

كما سنتابع مباريات ضمن الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني والتي أهمها مواجهة أتلتيكو مدريد وخيتافي، وفي دوري أبطال أفريقيا تبدأ الأندية الإفريقية في خوض الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث يستضيف بيراميدز فريق ماميلودي صن داونز على استاد الدفاع الجوي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن يتوقف اليوم عند هذا الحد، فهناك الكثير من المباريات الهامة الأخرى، مثل لقاء نابولي وفروزينوني في كأس إيطاليا، ومباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بالإضافة إلى الجولة الـ14 من دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 "19-12-2023"

كأس العالم للأندية 2023 - نصف النهائي

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة أورورا ريد دياموندز - مانشستر سيتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية فارس عوض

رؤوف خليف SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة رايو فاييكانو - فالنسيا 20:00 مصر، 21:00 السعودية مضر اليوسف beIN Sports HD 3 غرناطة - إشبيلية 22:30 مصر، 23:30 السعودية باسم الزير beIN Sports HD 4 أتلتيكو مدريد - خيتافي 22:30 مصر، 23:30 السعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 3

دوري أبطال أفريقيا - الجولة الرابعة

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة سيمبا - الوداد الرياضي 15:00 مصر، 16:00 السعودية جواد بدة beIN Sports HD 6 مازيمبي - نواذيبو 15:00 مصر، 16:00 السعودية عادل خلو beIN Sports HD 8 بيراميدز - ماميلودي صن داونز 18:00 مصر، 19:00 السعودية أحمد عبده

طارق حسن beIN Sports HD 8

TimeSport الهلال السوداني - النجم الساحلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية علي محمد علي beIN Sports HD 6

دوري يلو السعودي - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة العين - الجبلين 14:20 مصر، 15:20 السعودية السعودية الرياضية الجندل - الترجي 14:25 مصر، 15:25 السعودية السعودية الرياضية

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة إيفرتون - فولهام 21:45 مصر، 22:45 السعودية محمد بركات beIN Sports HD 2 تشيلسي - نيوكاسل 22:00 مصر، 23:00 السعودية حسن العيدروس beIN Sports HD 1

كأس إيطاليا - دور الـ16