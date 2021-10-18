جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 في دوري دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا والدوري الأوروبي، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 العديد من المباريات المثيرة بداية من نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، إلى جانب مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويتواجه الغريمان السعوديان النصر والهلال في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، من أجل التعرف على الفريق الذي سيحجز مقعده في النهائي.

أما في دوري أبطال أوروبا، فتبدأ الجولة الثالثة من دور المجموعات بمباراة يحل فيها مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي، وفي نفس التوقيت يستضيف بشكتاش التركي فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

المباراة الأهم تجمع بين أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، كما يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي فريق لايبزيج الألماني.

وفي مباراة تعد بالكثير من الإثارة، يحل ميلان الإيطالي ضيفًا على بورتو البرتغالي، فيما يستضيف إنتر فريق شريف تيراسبول المولودوفي المفاجأة الأبرز في البطولة حتى الآن.

ريال مدريد بدوره يتوجه إلى أوكرانيا لمواجهة شاختار، فيما يحل بوروسيا دورتموند الالماني ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي.

كيف تشاهد مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا 2021؟

وفي منافسات بطولة الدوري الأوروبي، تشهد الجولة الثالثة من دور المجموعات مباراة مبكرة، تجمع بين سلتيك الاسكتلندي وفيرينتسفاروشي المجري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر "19-10-2021":

دوري أبطال آسيا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - النصر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات SSC 7 HD, Abu Dhabi Sports Asia 1, Alrabiaa Sport

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة كلوب بروج - مانشستر سيتي 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بشكتاش - سبورتينج لشبونة 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium باريس سان جيرمان - لايبزيج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أياكس أمستردام - بوروسيا دورتموند 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD أتلتيكو مدريد - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium شاختار - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium بورتو - ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 إنتر - شريف تيراسبول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Xtra 2

الدوري الأوروبي - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة سلتيك - فيرينتسفاروشي 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

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