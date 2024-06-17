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Cristiano Ronaldo Portugal Patrik Schick Czech Republic(C)Getty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 في يورو 2024 والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024، وتجرى مباريات قوية في البطولة.

هذا بجانب مباريات الدوري المصري وأبرزها مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 "18-06-2024"

يورو 2024 - المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تركيا - جورجيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxحسن العيدروس
البرتغال - التشيك22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعامر الخوذيري

الدوري المصري - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
سموحة - الداخلية16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد عزمي
زد - فاركو19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2أمير محروس
الأهلي - الاتحاد السكندري19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد عفيفي

طالع الجدول بالكامل من هنا

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