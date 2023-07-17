جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Harry Kane Tottenham 2022-23Getty
توتنهام vs وست هامتوتنهاموست هاممباريات ودية - أنديةرينجرز vs نيوكاسلرينجرزنيوكاسل

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة نيوكاسل ضد جلاسكو رينجرز، كما سنتابع لقاء ودي هام يجمع بين توتنهام هوتسبر ضد وست هام يونايتد في الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية ومصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 "18-7-2023"

مباريات ودية - استعدادات الأندية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
وست هام يونايتد - توتنهام هوتسبر13:00 مصر والسعودية-
جلاسكو رينجرز - نيوكاسل21:45 مصر والسعودية-

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