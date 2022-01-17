جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 والقنوات الناقلة

يشهد يوم الثلاثاء 18 يناير 2022 العديد من المباريات المثيرة للاهتمام، بداية من منافسات اليوم العاشر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ومباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني، إلى جانب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

البداية من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تقام مباريات الجولة الثالثة في المجموعتين الثانية والثالثة، ونشهد إقامة 4 مباريات.

البداية ستكون مع المجموعة الثانية، حيث تقام مباراتين في ذات التوقيت، الأولى تجمع بين السنغال ومالاوي، والثانية بين زيمبابوي وغينيا.

أما في المجموعة الثالثة، نشهد مباراتين لطرفين عربيين، الأولى تجمع بين المغرب والجابون، والثانية بين غانا وجزر القمر.

وفي الدوري الإنجليزي، نشهد إقامة مباراتين مؤجلتين، الأولى تجمع بين بيرنلي ضد واتفورد، والثانية بين برايتون وتشيلسي.

وتتواصل مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني، حيث تقام مباراتين أيضًا، الأولى بين ريال بيتيس وألافيس، والثانية يحل فيها إسبانيول ضيفًا على قادش.

ويشهد الثلاثاء مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى، حيث تقام ثلاث مباريات في البطولة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 "17-1-2022"

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة مالاوي - السنغال 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max زيمبابوي - غينيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 Max الجابون - المغرب 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max غانا - جزر القمر 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 Max

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - واتفورد 21:30 مصر، 22:30 السعودية bein sports premium 2 HD برايتون - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports premium 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - ألافيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sports HD 1 قادش - إسبانيول 22:30 مصر، 23:30 السعودية bein sports HD 3

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - أودينيزي 18:30 مصر، 19:30 السعودية غير مذاعة عربيًا يوفنتوس - سامبدوريا 22:30 مصر، 23:30 السعودية Lega Serie A YouTube

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة فاركو - الزمالك 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports إنبي - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

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