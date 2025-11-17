تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة على الرغم من التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، حيث تستمر مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، كما نتابع مواجهة حاسمه ضمن تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، والذي يجمع المنتخب العراقي في مواجهة منتخب الإمارات.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 "18-11-2025"

الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 - مباراة الإياب

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العراق - الإمارات19:00 السعودية والعراق، 20:00 الإماراتbeIN Sports HD 2حسن العيدروس

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إسبانيا - تركيا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري
بلجيكا - ليختنشتاين22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 3محمد بركات
أسكتلندا - الدنمارك22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 4علي محمد علي
بيلاروسيا - اليونان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 5محمد فوزي
السويد - سلوفينيا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 6أحمد عبده
ويلز - مقدونيا الشمالية22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 7باسم الزير
كوسوفو - سويسرا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 8محمد السعدي
النمسا - البوسنة والهرسك22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 9حسن العيدروس
بلغاريا - جورجيا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Xtra 1محمد المبروكي
رومانيا - سان مارينو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Xtra 2مصطفى ناظم

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
عمان - ساحل العاج17:00 مصر، 18:00 السعوديةعمان الرياضيةأحمد الكعبي
السعودية - الجزائر18:30 مصر، 19:30 السعوديةSTC TV-
الأردن - مالي19:30 مصر، 20:30 السعوديةالأردن الرياضية-
كتالونيا - فلسطين19:30 مصر، 20:30 السعودية--
المغرب - أوغندا21:00 مصر، 22:00 السعوديةالمغربية الرياضية-
البرازيل - تونس21:30 مصر، 22:30 السعوديةأبو ظبي الرياضية 1-

