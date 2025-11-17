جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة على الرغم من التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، حيث تستمر مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، كما نتابع مواجهة حاسمه ضمن تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، والذي يجمع المنتخب العراقي في مواجهة منتخب الإمارات.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025؟

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 "18-11-2025"

الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 - مباراة الإياب

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق العراق - الإمارات 19:00 السعودية والعراق، 20:00 الإمارات beIN Sports HD 2 حسن العيدروس

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إسبانيا - تركيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري بلجيكا - ليختنشتاين 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 3 محمد بركات أسكتلندا - الدنمارك 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 4 علي محمد علي بيلاروسيا - اليونان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 5 محمد فوزي السويد - سلوفينيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 6 أحمد عبده ويلز - مقدونيا الشمالية 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 7 باسم الزير كوسوفو - سويسرا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 8 محمد السعدي النمسا - البوسنة والهرسك 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 9 حسن العيدروس بلغاريا - جورجيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Xtra 1 محمد المبروكي رومانيا - سان مارينو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Xtra 2 مصطفى ناظم

مباريات ودية دولية - منتخبات