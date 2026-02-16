Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا وأبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

كما يتم مشاهدة دوري أبطال الخليج على شووف.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 "17-02-2026"

دوري أبطال أوروبا - ملحق دور الـ 16 

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جلطة سراي - يوفنتوس20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 3علي سعيد الكعبي
بنفيكا - ريال مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي
موناكو - باريس سان جيرمان23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2عامر الخوذيري
بوروسيا دورتموند - أتالانتا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد بركات

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 8

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
سيول - هيروشيما13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 4نوفل باشي
ماتشيدا - تشنجدو رونجتشنج 13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 5محمد المبروكي
جوهور - فيسيل كوبي15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 4أحمد فؤاد
بوريرام - شانجهاي شنهوا 15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد عبده
الغرافة - تراكتور19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 4باسم الزير
الكأس 6سمير اليعقوبي
السد - الاتحاد19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 2حسن العيدروس
الكأس 5خليل البلوشي

دوري أبطال آسيا 2 - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الوصل - الزوراء19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 5عبدالله الغامدي
الكأس 7أحمد المعمري
الحسين - استقلال طهران21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد البلوشي
الكأس 7يزن اللبابنة

دوري أبطال الخليج - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الشباب - التضامن18:30 السعودية، 19:30 الإماراتالكأس 2مصطفى ناظم
الريان - النهضة18:30 السعودية، 19:30 الإماراتالكأس 1منتصر الأزهري

كأس مصر - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الزمالك - سيراميكا17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1بلال علام

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0