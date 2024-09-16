تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، سواء محلية أو قارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 حيث نتابع انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا والذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية، أبرزها ريال مدريد مع شتوتجارت، وميلان مع ليفربول.

وفي دوري أبطال آسيا 2024-2025، للنخبة سيلعب الريان مع الهلال، وباختاكور مع الوصل.

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وسيلعب ريال مايوركا، مع ريال سوسييداد في مباراة مقدمة من الجولة السابعة للدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 "17-09-2024"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوفنتوس - ايندهوفن 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي يانج بويز - أستون فيلا 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 محمد بركات بايرن ميونخ - دينامو زغرب 22:00 السعودية ومصر beIN Sports 3 عصام الشوالي ريال مدريد - شتوتجارت 22:00 السعودية ومصر beIN Sports 2 حسن العيدروس ميلان - ليفربول 22:00 السعودية ومصر beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي سبورتينج لشبونة - ليل 22:00 السعودية ومصر beIN Sports 4 علي محمد علي

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باختاكور - الوصل 17:00 السعودية ومصر الكأس 11

beIN AFC سمير اليعقوبي

محمد المبروكي الريان - الهلال 19:00 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD

beIN AFC

الكأس 9 فهد العتيبي

عامر الخوذيري

خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

TOD