تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في أهم البطولات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 حيث نتابع لقاء وحيد في كأس الرابطة المصرية، والتي يواجه فيها بيراميدز فريق الاتحاد، كما نتابع مباراة يوفنتوس وكالياري في دور الـ16 من كأس إيطاليا، بالاضافة إلى متابعة الجولة 14 من منافسات دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 "17-12-2024"

كأس إيطاليا - ثمن النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوفنتوس - كالياري 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض

كأس الرابطة المصرية - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيراميدز - الاتحاد 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الغياتي

دوري يلو السعودي - الجولة 14