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Weah Yildiz Juventus Torino 09112024Getty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةكأس إيطاليايوفنتوس v كاليارييوفنتوسكالياري

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في أهم البطولات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 حيث نتابع لقاء وحيد في كأس الرابطة المصرية، والتي يواجه فيها بيراميدز فريق الاتحاد، كما نتابع مباراة يوفنتوس وكالياري في دور الـ16 من كأس إيطاليا، بالاضافة إلى متابعة الجولة 14 من منافسات دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 "17-12-2024"

كأس إيطاليا - ثمن النهائي

المباراة التالية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوفنتوس - كالياري22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD Sports Premium 1فارس عوض

كأس الرابطة المصرية - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيراميدز - الاتحاد19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الغياتي

دوري يلو السعودي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجندل - الجبيل15:25 السعودية، 14:25 مصرالسعودية الرياضية 2عائد العصيمي
العين - الحزم15:40 السعودية، 14:40 مصرالسعودية الرياضية 3هيثم طحطوح
الصفا - الزلفي17:30 السعودية، 16:30 مصرالسعودية الرياضية 1محمد البخيتان

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