جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Salem Al-Dawsari Saudi 2023Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية والودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة هامة وحماسية وعلى قدر عالٍ من التشويق رغم قلة البطولات الحالية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي ستكون من أهمها لقاء منتخب إنجلترا ضد منتخب إيطاليا، في مباراة رد الثأر للطليان.

وسنتابع أيضاً مباريات دولية ودية قوية وحماسية، أهمها مواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب مالي، بعد التجربة الناجحة التي خاضها منتخب السعودية ضد نيجيريا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، كما سنتابع أيضاً لقاء منتخب المغرب ضد ليبيريا ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 "17-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الثامنة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فنلندا - كازاخستان19:00 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 1
صربيا - الجبل الأسود21:45 مصر والسعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 3
ليتوانيا - المجر21:45 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 9
أيرلندا الشمالية - سلوفينيا21:45 مصر والسعوديةباسم الزيرbeIN Sports HD 8
سان مارينو - الدنمارك21:45 مصر والسعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 4
إنجلترا - إيطاليا21:45 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 1
مالطا - أوكرانيا21:45 مصر والسعوديةمحمد المبروكيbeIN Sports HD 2

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
اليابان - تونس13:10 مصر والسعودية-القناة الوطنية التونسية 1
مقدونيا الشمالية - أرمينيا16:00 مصر والسعوديةمضر اليوسفbeIN Sports HD 1
السعودية - مالي18:00 مصر والسعوديةعبد العزيز الزيدالسعودية الرياضية 1
إستونيا - تايلاند19:00 مصر والسعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 2
ألبانيا - بلغاريا19:00 مصر والسعوديةعادل خلوbeIN Sports HD 3
الإمارات - لبنان19:00 مصر والسعوديةعبد الله السعديدبي الرياضية 1
الكويت - سوريا19:00 مصر والسعوديةأحمد الشحيدبي الرياضية
فرنسا - اسكتلندا22:00 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 5

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم - إياب الدور الأول

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سريلانكا - اليمن12:30 مصر والسعوديةالكأس الرياضية

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 - الجولة السادسة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
المغرب - ليبيريا22:00 مصر والسعوديةجواد بدهbeIN Sports HD 6

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