جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Nawaf Alaqidi Saudi 2024Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، ونتابع فيها ختام الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي وجهاً لوجه بمنتخب سلطنة عُمان في مباراة عربية خالصة.

وفي كأس أمم أفريقيا سنتابع لقاء منتخب تونس أمام ناميبيا، ومواجهة موريتانيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى مباراة مالي وجنوب أفريقيا والتي تُعد نهائياً مُبكراً ضمن المجموعة الخامسة، إضافة إلى بعض المباريات ضمن كأس ملك إسبانيا، الدوري الإيطالي وكأس الرابطة المصرية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 "16-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تايلاند - قيرغيزستان17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		مضر اليوسف
سليمان الشريف
السعودية - عُمان20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		حسن العيدروس
مشاري القرني

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بوركينا فاسو - موريتانيا16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN AFCON 1علي محمد علي
تونس - ناميبيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 1عصام الشوالي
مالي - جنوب أفريقيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1محمد بركات

الدوري الإيطالي - 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
يوفنتوس - ساسولو22:45 السعودية، 21:45 مصرStarzPlayخالد الغول

كأس ملك إسبانيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
خيتافي - إشبيلية22:00 السعودية، 21:00 مصرSSCعبد الله الحربي
أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو ألافيس23:00 السعودية، 22:00 مصرSSCراشد الدوسري

كأس الرابطة المصرية - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فاركو - زد16:00 السعودية، 15:00 مصرOnTime Sports 2محمد الغياتي
سموحة - فيوتشر18:00 السعودية، 17:00 مصرOnTime Sports 2محمد عفيفي
الجيش - بيراميدز18:00 السعودية، 17:00 مصرOnTime Sports 1مؤمن حسن

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