جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.
ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، ونتابع فيها ختام الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي وجهاً لوجه بمنتخب سلطنة عُمان في مباراة عربية خالصة.
وفي كأس أمم أفريقيا سنتابع لقاء منتخب تونس أمام ناميبيا، ومواجهة موريتانيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى مباراة مالي وجنوب أفريقيا والتي تُعد نهائياً مُبكراً ضمن المجموعة الخامسة، إضافة إلى بعض المباريات ضمن كأس ملك إسبانيا، الدوري الإيطالي وكأس الرابطة المصرية.
الموضوع يُستكمل بالأسفلوفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 "16-01-2024"
كأس أمم آسيا - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|تايلاند - قيرغيزستان
|17:30 السعودية، 18:30 الإمارات
|beIN ASIAN CUP 1
SSC
|مضر اليوسف
سليمان الشريف
|السعودية - عُمان
|20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|beIN ASIAN CUP 1
SSC
|حسن العيدروس
مشاري القرني
كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|بوركينا فاسو - موريتانيا
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN AFCON 1
|علي محمد علي
|تونس - ناميبيا
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|beIN AFCON 1
|عصام الشوالي
|مالي - جنوب أفريقيا
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN AFCON 1
|محمد بركات
الدوري الإيطالي - 20
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|يوفنتوس - ساسولو
|22:45 السعودية، 21:45 مصر
|StarzPlay
|خالد الغول
كأس ملك إسبانيا - دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|خيتافي - إشبيلية
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC
|عبد الله الحربي
|أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو ألافيس
|23:00 السعودية، 22:00 مصر
|SSC
|راشد الدوسري
كأس الرابطة المصرية - الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|فاركو - زد
|16:00 السعودية، 15:00 مصر
|OnTime Sports 2
|محمد الغياتي
|سموحة - فيوتشر
|18:00 السعودية، 17:00 مصر
|OnTime Sports 2
|محمد عفيفي
|الجيش - بيراميدز
|18:00 السعودية، 17:00 مصر
|OnTime Sports 1
|مؤمن حسن