جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الثلاثاء 16 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

يشهد اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث تتواصل مباريات الجولة 27 من موسم 2022-23، وسنشهد مباراتين، الأولى ستكون "الكلاسيكو" بين الهلال والاتحاد، فيما يحل النصر ضيفًا على الطائي في المباراة الثانية .

قمة الثلاثاء ستكون مواجهة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، حيث يحل ميلان ضيفًا على جاره إنتر في مباراة مرتقبة للغاية.

أما في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، تقام ثلاث مباريات لحساب الجولة 32 من المسابقة، أبرزها مواجهة الأخدود أمام القيصومة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 "16-05-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - الاتحاد21:30 السعودية ومصرشاهد VIP
الطائي - النصر21:30 السعودية ومصرشاهد VIP

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر - ميلان22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القادسية - أحد18:40 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الأخدود - القيصومة19:05 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الرياض - العروبة20:35 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
حرس الحدود - المقاولون العرب17:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
سموحة - فيوتشر19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports
طلائع الجيش - فاركو21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports

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  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
666464 الأصوات

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