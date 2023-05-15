جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الثلاثاء 16 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.



يشهد اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث تتواصل مباريات الجولة 27 من موسم 2022-23، وسنشهد مباراتين، الأولى ستكون "الكلاسيكو" بين الهلال والاتحاد، فيما يحل النصر ضيفًا على الطائي في المباراة الثانية .

قمة الثلاثاء ستكون مواجهة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، حيث يحل ميلان ضيفًا على جاره إنتر في مباراة مرتقبة للغاية.

أما في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، تقام ثلاث مباريات لحساب الجولة 32 من المسابقة، أبرزها مواجهة الأخدود أمام القيصومة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 "16-05-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الاتحاد 21:30 السعودية ومصر شاهد VIP الطائي - النصر 21:30 السعودية ومصر شاهد VIP

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - ميلان 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - أحد 18:40 السعودية ومصر السعودية الرياضية الأخدود - القيصومة 19:05 السعودية ومصر السعودية الرياضية الرياض - العروبة 20:35 السعودية ومصر السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود - المقاولون العرب 17:00 مصر والسعودية OnTime Sports سموحة - فيوتشر 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports طلائع الجيش - فاركو 21:30 مصر والسعودية OnTime Sports