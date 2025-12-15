جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، حيث تنطلق مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وفيها يلعب تشيلسي مع كارديف، بينما يلعب برشلونة، مع جوادالاخارا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس ملك إسبانيا، عبر منصة "شاهد"

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 "16-12-2025"

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تشيلسي - كارديف سيتي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD جواد بدة

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ديبورتيفو لاكورنيا - مايوركا 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات شاهد أنيس السحباني إيبار - إلتشي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات شاهد منير العتيبي إلدينسي - ريال سوسييداد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد حاتم بطيشة سبورتينج خيخون - فالنسيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد رياض الحمروني جوادالاخارا - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد عصام عبده

مباريات ودية دولية - استعداد مصر لأمم إفريقيا 2025