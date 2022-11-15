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دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
1:00 ص غرينتش+3 15‏/11‏/2022
Al Faisaly FC
تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع ترقب الجماهير في كافة أنحاء المعمورة لمنافسات بطولة كأس العالم 2022، توقفت العديد من الدوريات الأوروبية، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء إثارة كرة القدم، حيث تتواصل المتعة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، بالعديد من المباريات في البطولات العربية.

وعلى الصعيد العربي، تختتم الثلاثاء مباريات الجولة 12 في منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى يحل فيها الفيصلي ضيفًا على أحد، أما في المباراة الثانية يستضيف نادي الحزم نظيره الجبلين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 "15-11-2022"

دوري يلو - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أحد - الفيصلي18:10 السعودية، 17:10 مصرKSA Sports
الحزم - الجبلين19:40 السعودية، 18:40 مصرKSA Sports

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