جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع ترقب الجماهير في كافة أنحاء المعمورة لمنافسات بطولة كأس العالم 2022، توقفت العديد من الدوريات الأوروبية، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء إثارة كرة القدم، حيث تتواصل المتعة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، بالعديد من المباريات في البطولات العربية.

وعلى الصعيد العربي، تختتم الثلاثاء مباريات الجولة 12 في منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى يحل فيها الفيصلي ضيفًا على أحد، أما في المباراة الثانية يستضيف نادي الحزم نظيره الجبلين.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 "15-11-2022"

دوري يلو - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة أحد - الفيصلي 18:10 السعودية، 17:10 مصر KSA Sports الحزم - الجبلين 19:40 السعودية، 18:40 مصر KSA Sports

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم