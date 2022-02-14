جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 والقنوات الناقلة
لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 العديد من المواجهات القوية، خاصة مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، مع انطلاق دور الستة عشر.
البداية من دوري أبطال أوروبا بطبيعة الحال، مع انطلاق دور الستة عشر من البطولة، حيث نشهد مباراتين، أبرزهما بالطبع المواجهة النارية التي يحل فيها ريال مدريد ضيفًا على باريس سان جيرمان.
كما نشهد الثلاثاء أيضًا مباراة قوية في الدوري الإنجليزي، يستضيف فيها مانشستر يونايتد نظيره برايتون، في لقاء مؤجل من الجولة 18 من المسابقة.
اختيارات المحررين
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة
وبالانتقال عربيًا، تستكمل الثلاثاء مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري، بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة بين الزمالك وسموحة.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 "15-2-2022"
دوري أبطال أوروبا - دور الـ16
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
باريس سان جيرمان - ريال مدريد
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
سبورتينج لشبونة - مانشستر سيتي
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
الدوري المصري - الجولة التاسعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
غزل المحلة - المقاولون العرب
15:00 مصر، 16:00 السعودية
OnTime Sports
سموحة - الزمالك
17:30 مصر، 18:30 السعودية
OnTime Sports
الدوري الإنجليزي - مباراة مؤجلة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
مانشستر يونايتد - برايتون
22:15 مصر، 23:15 السعودية
beIN Sports 3 HD Premium