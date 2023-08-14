جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Nuno Tavares MarseilleGetty
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديدوري أبطال أوروباالقادسية vs العدالةكأس العالم للسيداتإسبانيا vs السويدالقادسيةدوري أبطال آسياالعدالةالفيصلي vs الجندلالفيصليالجندلالنجمة vs القيصومةالنجمةالقيصومةمارسيليا vs باناثينيكوسمارسيلياشباب الأهلي vs الوحداتباناثينيكوسشتورم غراتس vs بي إس في آيندهوفنشتورم غراتسبي إس في آيندهوفندينامو زغرب vs أيك أثينادينامو زغربأيك أثيناسبارتا براغ vs كوبنهاجنسبارتا براغكوبنهاجنإسبانياالسويدشباب الأهليالوحداتالشارقة vs باشوندهارا كينغسالشارقةباشوندهارا كينغس

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من البطولات، ولكن تظل كرة القدم عشقاً لا ينتهي عند الكثيرين، ودائماً يوجد ما يستحق المتابعة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الأولى من دوري يلو السعودي، حيث نجد الفيصلي في مواجهة الجندل والقادسية أمام العدالة.

كما سنتابع نصف نهائي كأس العالم للسيدات الذي حظي بتغطية ومتابعة جماهيرية رائعة في دورتها الحالية، ونتابع فيها مباراة غاية في القوة بين منتخب إسبانيا ومنتخب السويد، بالإضافة إلى متابعتنا للكثير من المباريات في تصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا 2024.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 "15-08-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النجمة - القيصومة19:15 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الفيصلي - الجندل19:15 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
القادسية - العدالة20:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

كأس العالم للسيدات - نصف النهائي

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
إسبانيا - السويد11:00 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports 1 HD Premium

دوري أبطال أوروبا - مرحلة التصفيات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سبارتا براغ - كوبنهاجن20:00 مصر والسعودية-
دينامو زغرب - آيك أثينا21:00 مصر والسعودية-
جلطة سراي - أولمبيا ليوليانا21:00 مصر والسعودية-
شتورم جراتس - بي أس في آيندهوفن21:00 مصر والسعودية-
مارسيليا - باناثينايكوس22:00 مصر والسعودية-

دوري أبطال آسيا - نصف النهائي

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الشارقة - باشوندهارا كينجز18:35 مصر والسعودية-AD Sports
شباب الأهلي دبي - الوحدات18:35 مصر والسعوديةمحمد الشامسيAD Sports

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