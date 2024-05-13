جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي على الرغم من قلة اللقاءات ولكنها ستكون ممتعة وهامة ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 حيث نتابع لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي، كذلك تنتطلق مباريات جولة جديدة من الدوري الإسباني وفيها يلعب ريال مدريد مع ألافيس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 "14-05-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أستون فيلا - ليفربول 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مدريد - ألافيس 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 محمد بركات أوساسونا - ريال مايوركا 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 نوفل باشي جيرونا - فياريال 23:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 أحمد عبده

دوري يلو السعودي - الجولة 32