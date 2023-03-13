جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Erling Haaland Pep Guardiola Manchester City 2022-23Getty Images
دوري أبطال أوروباكأس خادم الحرمين الشريفينالهلال vs الفتحالنصر vs أبهامانشستر سيتي vs لايبزيجمانشستر سيتيلايبزيجبورتو vs إنتر ميلاندوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديبورتوإنتر ميلانالهلالالفتحالوحدة vs الباطنالوحدةالباطنالنصرأبهاالحزم vs أحدالحزمأحدالعين vs الأخدودالعينالأخدودالساحل  vs القيصومةالساحل القيصومة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عدنا من جديد للمتعة والإثارة في أربعاء الأبطال لنستكمل سوياً متابعة مباريات إياب دور الـ16 من ذات الأذنين، ولكن اليوم لن يتوقف عند المتعة الأوروبية فقط، فنحن على موعد مع الكثير من المباريات الهامة خاصة في الوطن العربي، وتحديداً في البطولات السعودية والمصرية.

وبالحديث عن دوري أبطال أوروبا، فنحن على موعد مع مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج، التي انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكلً منهما، بينما تجمع المباراة الثانية بورتو في مواجهة الإنتر الذي استطاع الفوز في المباراة الأولى.

كما سنكون على موعد مع الإثارة المرتبطة دائماً بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث نتابع اليوم مباريات ضمن ثمن نهائي البطولة، والتي أبرزهم مباراة الهلال ضد الفتح، والنصر ضد أبها، في المقابل ينتظر عشاق الأهلي مباراة الحزم ضد أحد في الجولة الـ25 من دوري يلو السعودي، والتي قد تزيح الراقي من الصدارة في حال فوز حزم الصمود في المباراة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 "14-3-2023"

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الوحدة - الباطن15:10 مصر، 16:10 السعوديةSSC HD
النصر - أبها16:30 مصر، 17:30 السعوديةSSC1 HD
الهلال - الفتح20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC1 HD

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر سيتي - لايبزيج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
بورتو - الإنتر22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة الـ25

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العين - الأخدود15:10 مصر، 16:20 السعوديةالسعودية الرياضية
الساحل - القيصومة17:05 مصر، 18:05 السعوديةالسعودية الرياضية
الحزم - أحد17:55 مصر، 18:55 السعوديةالسعودية الرياضية

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