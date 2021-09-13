جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة لتلك المباريات المنتظرة؟

يضمن عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وجبة دسمة تقدمها لهم مباريات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.

تنطلق اليوم مباريات دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة، وستكون البداية بمواجهة مانشستر يونايتد ليونج بويز، كذلك مباراة قوية بين إشبيلية وسالزبورج.

أما سهرة المساء، فعنوانها مباراة برشلونة وبايرن ميونخ المنتظرة لجميع جماهير الساحرة المستديرة، وذلك بما تحويه من تاريخ طويل بين الفريقين.

هذا ليس كل شيء، ففي نفس توقيت القمة الإسبانية الألمانية سيواجه فياريال أتالانتا وتشيلسي زينيت سان بطرسبرج، كذلك سيستضيف دينامو كييف بنفيكا ومالمو يوفنتوس وليل فولفسبورج.

مهمة آسيوية للهلال أمام استقلال طهران



في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا



اليوم في بث مباشر على

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*فقط في السعودية

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بداية مباريات اليوم لن تكون في أوروبا، بل ستكون في أقصى الشرق، وتحديدًا في اليابان التي تستضيف المباراة الثانية في دور 16 من دوري أبطال آسيا، والتي ستجمع بين ناجويا ودايجو، وبعدها بساعتين سيواجه أولسام كاوازاكي.

وفي غرب آسيا، سيواجه النصر تراكتور سازي الإيراني، وسنكون على موعد مع قمة إماراتيه خالصة بين الشارقة والوحدة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 دور المجموعات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر "14-9-2021":

دوري أبطال آسيا 2021 - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة ناجويا - دايجو 12:00 السعودية، 13:00 الإمارات لا يوجد أولسان هيونداي - كاوازاكي فرونتيل 14:00 السعودية، 15:00 الإمارات لا يوجد استقلال - برسيوليس 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات لا يوجد النصر - تراكتور سازي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات شاهد VIP الشارقة - الوحدة 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات Diema Sport 2 HD

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة يونج بويز - مانشستر يونايتد 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إشبيلية - سالزبورج 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium برشلونة - بايرن ميونخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium دينامو كييف - بنفيكا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 فياريال - أتالانتا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English تشيلسي - زينيت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مالمو - يوفنتوس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ليل - فولفسبورج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

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