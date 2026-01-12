جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، حيث نتابع نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بين مانشستر سيتي ونيوكاسل.

وتنطلق جولة جديدة من الدوري الألماني وفيها يلعب بوروسيا دورتموند مع فيردر بريمن، وشتوتجارت أمام فرانكفورت.

وفي كأس إيطاليا، سيلعب روما أمام تورينو، في دور الـ 16 من البطولة.

وتستمر مواجهات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة ضمك والاتحاد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية، وكأس فرنسا عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن متابعة مواجهات كأس إيطاليا، والدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 "12-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأخدود - الخلود 18:25 السعودية، 19:25 الإمارات ثمانية الفتح - الرياض 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية ضمك - الاتحاد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيوكاسل - مانشستر سيتي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كولتورال - أتلتيك بيلباو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد عائد العصيمي ديبورتيفو لاكورنيا - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد أحمد النفيسة ريال سوسييداد - أوساسونا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد عبد العزيز الزيد

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شتوتجارت - فرانكفورت 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد أحمد النفيسة MBC Action بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد عيسى الزدجالي هامبورج - باير ليفركوزن 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد رياض الحمروني ماينتس - هايدنهايم 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد

كأس فرنسا - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بايو - مارسيليا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد بركات

كأس إيطاليا - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق روما - تورينو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد غازي العمري

