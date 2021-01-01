جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم عودة الدوري الإنجليزي الممتاز وبداية الجولة الـ18، حيث يستضيف شيفيلد يونايتد نادي نيوكاسل على ملعب برامول لين، كما يحل إيفرتون ضيفًا ثقيلًا على وولفرهامبتون الذي دائمًا ما يتألق أمام الكبار ويحقق نتائج جيدة، كما يلعب لقاء مؤجل من الجولة الأولى لمانشستر يونايتد ضد بيرنلي.

وفي الدوري الإسباني ، يلعب اليوم أتلتيكو مدريد واحدة من مؤجلاته ضد إشبيلية في مباراة يترقبها الجميع لقوة تأثيرها على جدول ترتيب الليجا، وبعد تعادله مع الريال يواجه أوساسونا فريق غرناطة.

بينما في الجانب العربي وفي الدوري التونسي توجد قمة عربية تجمع بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي على ملعب الأول.

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ايضًا في الدوري القطري مباراة قوية وحاسمة تجمع بين السد المتصدر والدحيل الوصيف في جدول الترتيب، بالطبع ستكون مباراة غاية في القوة والإثارة بين الكبيرين.

وفي الدوري المصري يلعب اليوم قطبي الكرة المصرية، حيث يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على المصري في مباراة قوية على ستاد برج العرب، بينما يستضيف الأهلي على ملعبه فريق الإنتاج الحربي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 يناير "12-1-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - نيوكاسل 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2 وولفرهامبتون - إيفرتون 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 2 بيرنلي - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - مؤجلات الجولة 1،4 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - أوساسونا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - إشبيلية 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري التونسي - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة النادي الإفريقي - النجم الساحلي 15:00 مصر، 14:00 تونس -

الدوري القطري الجولة - 14 المباراة الموعد القناة الناقلة السد - الدحيل 17:45 مصر، 18:45 قطر beIN Sports HD

الدوري المصري - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - الزمالك 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports الأهلي - الإنتاج الحربي 19:30 مصر ، 20:30 السعودية ON Time Sports

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