جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 حيث نعود لنستكمل لقاءات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل نابولي ضيفاً على برشلونة، بينما يستضيف آرسنال فريق بورتو.

كما نتابع مباراة غاية في القوة والإثارة حيث كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال، ولكن ليس في دوري روشن السعودي، بل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسياً، بالإضافة إلى مباراة الزمالك ضد الجونة، والأهلي في مواجهة البنك الأهلي ضمن الجولة 15 من الدوري المصري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 "05-03-2024"

دوري أبطال آسيا - إياب دور الـ8

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أولسان هيونداي - جونبك 14:00 الإمارات، 13:00 السعودية beIN Sports AFC

Alkass 9

SSC SPORT 1 HD أحمد البلوشي

هيكل الصغير

عبد العزيز السبر الاتحاد - الهلال 23:00 الإمارات، 22:00 السعودية beIN Sports AFC

Alkass 9

SSC SPORT 1 HD

أبو ظبي الرياضية آسيا 1 حسن العيدروس

خالد الحدي

فارس عوض

عامر عبد الله

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق آرسنال - بورتو 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 2 علي محمد علي برشلونة - نابولي 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري المصري - الأسبوع الـ15

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الجونة - الزمالك 22:30 السعودية، 21:30 مصر OnTime Sports 2 محمد محمود عفيفي البنك الأهلي - الأهلي 22:30 السعودية، 21:30 مصر OnTime Sports 1 أيمن الكاشف

كأس ألمانيا - ربع النهائي