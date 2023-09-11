جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Saudi Arabia Costa Rica friendly game 2023GettyImage
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى الإفريقي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي من أهمها مباراة منتخب إسبانيا ضد قبرص ومباراة إيطاليا وأوكرانيا.

كما سنتابع مباراة ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يتواجه فيها منتخب الكاميرون ضد بوروندي ضمن الجولة السادسة، بالإضافة للكثير من المباريات الودية كمباراة مصر وتونس، السعودية وكوريا الجنوبية، الإمارات وكوستاريكا والكثير من المباريات الودية القوية هذا اليوم، والتي على رأسها مباراة فرنسا ضد ألمانيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 "12-09-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة السادسة

المباراةالموعدالمعلقالقناة الناقلة
بلجيكا - إستونيا21:45 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 4
السويد - النمسا21:45 مصر والسعوديةجواد بدهbeIN Sports HD Xtra 1
رومانيا - كوسوفو21:45 مصر والسعودية-beIN Sports HD Xtra 3
سويسرا - أندورا21:45 مصر والسعودية-beIN Sports HD 7
إيطاليا - أوكرانيا21:45 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 1
مالطة - مقدونيا الشمالية21:45 مصر والسعودية--
إسبانيا - قبرص21:45 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 2
النرويج - جورجيا21:45 مصر والسعودية--

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الكاميرون - بوروندي22:00 مصر والسعودية-

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدالمعلقالقناة الناقلة
مصر - تونس13:00 مصر والسعوديةمدحت شلبيOnTime Sport 1
كينيا - جنوب السودان13:00 مصر والسعودية--
الصين - سوريا14:30 مصر والسعودية--
قطر - روسيا18:15 مصر والسعوديةحسن العيدروسbeIN Sports HD
أذربيجان - الأردن19:00 مصر والسعودية-Jordan Sport HD
كوستاريكا - الإمارات19:00 مصر والسعوديةعامر عبد اللهAD Sports
كوريا الجنوبية - السعودية19:30 مصر والسعوديةأحمد النفيسةالسعودية الرياضية 1
إسكوتلندا - إنجلترا21:45 مصر والسعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 5
ألمانيا - فرنسا22:00 مصر والسعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 3
السنغال - الجزائر22:00 مصر والسعوديةحفيظ دراجيالجزائرية الرياضية
المغرب - بوركينا فاسو22:30 مصر والسعوديةعبد الحق الشراطالرياضية المغربية
ساحل العاج - مالي23:00 مصر والسعودية--

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