جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Al IttihadGetty
كأس العالم للأنديةالإتحاد v أوكلاند سيتيدوري أبطال أوروباالإتحاددوري أبطال آسياأوكلاند سيتيبي إس في آيندهوفن v أرسنالبي إس في آيندهوفنأرسنالمانشستر يونايتد v بايرن ميونخمانشستر يونايتدبايرن ميونخيونيون برلين v ريال مدريديونيون برلينريال مدريدنابولي v سبورتينغ براغانابوليسبورتينغ براغاإنتر ميلان v ريال سوسيدادإنتر ميلانريال سوسيدادلينس v إشبيليةلينسإشبيليةكوبنهاجن v غلطة سرايكوبنهاجنغلطة سرايسالزبورغ v بنفيكاسالزبورغبنفيكاالترجي v الخلودالترجيالخلوددوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالنجمة v الباطنالنجمةالباطنأحد v العربيأحدالعربي

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماس في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث ستكون هناك أكثر من مباراة قوية، نبدؤها بلقاء آرسنال وآيندهوفن، ريال مدريد ويونيون برلين ومانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ.

كما نستكمل أيضاً الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي نتابع فيها لقائات القسم الشرقي حيث يلتقي أولسان هيونداي وكاواساكي فرونتال، وجوهور دارول تاكزيم ضد بانكوك جلاس باثوم يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن ينتهي اليوم عند ذلك، فالليلة يفتتح الاتحاد السعودي كأس العالم للأندية 2023 رفقة فريق أوكلاند سيتي في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، بالإضافة إلى متابعتنا للجولة الثالثة عشرة من دوري يلو السعودي، والتي أهمها مباراة النجمة ضد الباطن ولقاء الترجي والخلود.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 "12-12-2023"

كأس العالم للأندية 2023 - الدور الأول

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الاتحاد - أوكلاند سيتي20:00 مصر، 21:00 السعوديةفارس عوض
محمد حسين		SSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD

دوري أبطال أوروبا - الجولة السادسة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
لانس - إشبيلية19:45 مصر، 20:45 السعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 3
آيندهوفن- آرسنال19:45 مصر، 20:45 السعوديةخالد الحديbeIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد - بايرن ميونخ22:00 مصر، 23:00 السعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports HD 1
كوبنهاجن - جلطة سراي22:00 مصر، 23:00 السعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 5
نابولي - سبورتينج براجا22:00 مصر، 23:00 السعوديةخليل البلوشيbeIN Sports HD 4
أونيون برلين - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 2
إنتر - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةعصام الشواليbeIN Sports HD 3
سالزبورج - بنفيكا22:00 مصر، 23:00 السعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports HD 6

دوري أبطال آسيا - الجولة 6

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ملبورن سيتي - تشجيانج بروفيشنال12:30 السعودية 13:30 الإماراتأحمد عبدهbeIN Sports AFC
بوريرام يونايتد - فنتفوريت كوفو12:30 السعودية 13:30 الإماراتعادل خلوbeIN Sports AFC 1
أولسان هيونداي - كاواساكي فرونتال13:00 السعودية 14:00 الإماراتنوفل باشيbeIN Sports AFC 2
جوهور دارول تاكزيم - بانكوك يونايتد13:00 السعودية 14:00 الإماراتمحمد المبروكيbeIN Sports AFC 3

دوري يلو السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الترجي - الخلود13:50 مصر، 14:50 السعوديةيوسف السلطانالسعودية الرياضية 1
النجمة - الباطن14:20 مصر، 15:20 السعوديةخالد الدغيريالسعودية الرياضية 2
أحد - العربي17:20 مصر، 18:20 السعوديةأحمد المنتشريالسعودية الرياضية 3

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