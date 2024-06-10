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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

World Cup Qualification AFCWorld Cup Qualification CAFالقنوات الناقلةفلسطينالسعودية v الأردنالسعوديةالأردناستراليا v فلسطيناسترالياالإمارات العربية المتحدة v البحرينالإمارات العربية المتحدةالبحرينكونجو v المغربكونجوالمغربالبرتغال v آيرلنداالبرتغالآيرلندامباريات دولية ودية - منتخبات

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 حيث نتابع الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب السعودي والأردني في لقاء عربي خالص، كما يواجه الإمارات البحرين، قطر في مواجهة الهند، وفلسطين ضد أستراليا.

ونتابع أيضاً تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أهمها مباراة المغرب والكونغو، ولقاء السودان ضد جنوب السودان، بالإضافة إلى مواجهات ودية دولية غاية في القوة يتصدرها لقاء البرتغال وأيرلندا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى المباريات الودية الهامة لمنتخبات أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا وآسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 "11-06-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
اليابان - سوريا13:14 السعودية، 14:14 الإماراتالكأس 2-
أستراليا - فلسطين15:10 السعودية، 16:10 الإماراتالكأس 4-
قطر - الهند18:45 السعودية، 19:45 الإماراتالكأس 1
beIN Sports HD
الكويت الرياضية		خليل البلوشي
حسن العيدروس
حامد كميل
الكويت - أفغانستان18:45 السعودية، 19:45 الإماراتالكويت الرياضية
الكأس 2		طارق الملا
سمير المعيرفي
عمان - قزغيزستان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتالكأس 4سمير اليعقوبي
لبنان - بنجلاديش19:00 السعودية، 20:00 الإماراتالكأس 5مصطفى العلوان
الإمارات - البحرين20:00 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1
دبي الرياضية 1
الشارقة الرياضية
العراقية السريانية		عامر عبد الله
علي سعيد الكعبي
عبد الحميد الجسمي
علي لفته
العراق - فيتنام21:00 السعودية، 22:00 الإماراتالعراقية الرياضيةجمال الدراجي
السعودية - الأردن21:00 السعودية، 22:00 الإماراتاالكأس 1خالد الحدي
االيمن - نيبال21:00 السعودية، 22:00 الإماراتالعراقية الكرديةعلي عنب

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جنوب السودان - السودان15:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDمدحت شلبي
مدغشقر - مالي16:00 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HDفهد عريشي
كينيا - ساحل العاج16:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDعيسى الحربين
الرأس الأخضر - ليبيا19:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 5 HDعبد الله الحربي
جنوب أفريقيا - زيمبابوي19:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDأحمد النفيسة
أنجولا - الكاميرون22:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 5 HDحاتم بطيشة
الكونغو - المغرب22:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDفهد العتيبي

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مولدوفا - أوكرانيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1مضر اليوسف
البرتغال - أيرلندا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2جواد بدة

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