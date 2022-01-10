جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 والقنوات الناقلة

يشهد يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 العديد من المباريات المثيرة للاهتمام، بداية من منافسات اليوم الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، بالإضافة إلى مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والدوري الإيطالي، والدوري الإنجليزي.

البداية من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تقام مباريات الجولة الأولى في المجموعتين الرابعة والخامسة، ونشهد إقامة ثلاث مباريات.

ولحساب المجموعة الرابعة، يلعب منتخب مصر أمام نظيره نيجيريا، فيما يلعب منتخب السودان أمام غينيا بيساو.

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تقام مباراتين من العيار الثقيل، الأولى يحل فيها الهلال ضيفًا على الطائي، فيما يلعب الأهلي أمام الفيصلي.

أما في إنجلترا، نشهد إقامة مباراة مؤجلة من الجولة 18 من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يحل برينتفورد ضيفًا على ساوثامبتون.

كما تقام مباراة واحدة في الجولة 21 من الدوري الإيطالي، يستضيف فيها كالياري فريق بولونيا.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 "11-1-2022"

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الجزائر - سيراليون 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max مصر - نيجيريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max السودان - غينيا بيساو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max

الدوري الإنجليزي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - برينتفورد 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري السعودي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة الطائي - الهلال 15:00 السعودية، 14:00 مصر SSC الفيصلي - الأهلي 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - بولونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

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