جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد جمال
|
Manchester City Bayern Munich Haaland Mané Ligue des championsGetty Images
دوري روشن السعوديدوري أبطال أوروبامانشستر سيتي vs بايرن ميونخدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديمانشستر سيتيبايرن ميونخبنفيكا vs إنتر ميلانبنفيكاإنتر ميلانالخليج vs الشبابالخليجالشبابالعربي vs الفيصليالعربيالفيصليالقادسية vs الساحل القادسيةالساحل أهلي طرابلس vs طلائع الجيشأهلي طرابلسطلائع الجيشكأس العرب للأندية الأبطالشباب الخليل vs النهضةشباب الخليلالنهضةنادي قطر vs النادي الصفاقسي الرياضينادي قطرالنادي الصفاقسي الرياضيتشرين vs المريختشرينالمريخ

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أهم وأكثر المباريات متعة وإثارة وحماس، نتحدث على وجه الخصوص على البطولات السعودية والمصرية بالإضافة إلى مباريات دوري الأبطال والبطولات الأوروبية الكبرى.

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، والتي سنتابع فيها فقط مباراة الخليج ضد الشباب في ختام الجولة 23 من الدوري السعودي.

ولن تتوقف المتعة عند هذا الحد، حيث نستكمل معاً مباريات الجولة 28 من دوري يلو السعودي بمباراة القادسية ضد الساحل، ومباراة العربي ضد الفيصلي.

كما سنكون على موعد مع مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يحل الإنتر ضيفاً على بنفيكا، بينما سنكون على موعد مع نهائي مبكر يجمع مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في استاد الاتحاد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 "11-4-2023"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

دوري روشن السعودي - الجولة الـ23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الخليج - الشباب21:00 مصر، 22:00 السعوديةشاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الـ28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القادسية - الساحل20:30 مصر، 21:30 السعوديةالسعودية الرياضية
العربي - الفيصلي20:50 مصر، 21:50 السعوديةالسعودية الرياضية

دوري أبطال أوروبا - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بنفيكا - الإنتر21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي - بايرن ميونخ21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال – تصفيات التأهل

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تشرين - المريخ21:00 مصر، 22:00 السعودية
قطر - الصفاقسي21:00 مصر، 22:00 السعودية
شباب الخليل - النهضة21:30 مصر، 22:30 السعودية
الأهلي طرابلس - طلائع الجيش22:00 مصر، 23:00 السعودية

طالع الجدول بالكامل من هنا

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

217345 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 29%كريم بنزيما
  • 30%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 10%فيكتور أوسيمين
217345 الأصوات

اختيارات المحررين