جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وكأس الخليج والقنوات الناقلة

أحمد جمال
|
Shahid header NEW December 2022Shahid
دوري روشن السعوديكأس الخليجالرائد vs الهلالالأهليالإماراتالهلالالرائدالقادسية vs الأهليالقادسيةدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالعين vs الفيصليالعينليستر سيتيالفيصليالشعلة vs الرياضالشعلةالرياضإنتر ميلان vs بارماإنتر ميلانبارماكأس إيطاليامانشستر يونايتد vs تشارلتون أثليتيكمانشستر يونايتدتشارلتون أثليتيككأس رابطة الدوري الإنجليزينيوكاسل vs ليستر سيتينيوكاسلقطرالبحرينالكويت

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، حيث نشاهد مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي، ويسعى الموج الأزرق لتحقيق الثلاث نقاط ومطاردة نادي النصر المتصدر حتى الأن بفارق 4 نقاط عن الزعيم، بينما يتابع عشان دوري روشن مباراة نادي القرن الآسيوي، سيكون عشاق الأهلي السعودي على موعد مع مباراة هامة اليوم أمام القادسية ضمن الجولة الـ16 من دوري يلو.

ولمحبي مباريات المنتخبات فهم على موعد اليوم الثلاثاء مع مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، حيث يلتقي منتخب الإمارات بمنتخب الكويت، بينما يتواجه كلً من منتخبي قطر والبحرين في صراعهماً على صدارة المجموعة.

وفي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية المسمى بكأس كاراباو سيلتقي مانشستر يونايتد بفريق تشارلتون أثلتيك ضمن ربع نهائي البطولة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 "10-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرائد - الهلال19:30 مصر، 20:30 السعوديةشاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشعلة - الرياض14:20 مصر، 15:20 السعوديةالسعودية الرياضية
العين - الفيصلي14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية
القادسية - الأهلي16:40 مصر، 17:40 السعوديةالسعودية الرياضية

خليجي 25 – دور المجموعات (الجولة الثانية)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الإمارات - الكويت16:15 السعودية، 17:15 الإماراتAD SPORTS 1 HD
Alkass One HD
Dubai Sports 1
قطر - البحرين19:15 السعودية، 20:15 الإماراتAD SPORTS 1 HD
Alkass One HD
Dubai Sports 1

كأس إيطاليا – دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميلان - بارما22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

كأس كاراباو (رابطة المحترفين الإنجليزية) – ربع النهائي

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيوكاسل يونايتد - ليستر سيتي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد - تشارلتون أثلتيك22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid