تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات على الرغم من للتوقف الدولي، ولكنها مليئة باللقاءات الدولية القوية والممتعة، والتي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبرزها مباراة المنتخب السعودي ضد الصين ، ولقاء القمة العربي بين الأردن وفلسطين، بالاضافة إلى مباراة الكويت مع العراق، وسنكون على موعد مع مباراة كبيرة بين الإمارات وإيران.

وفي دوري الأمم الأوروبية نتابع مباراة إنجلترا وفنلندا، بالإضافة إلى قمة ألمانيا وهولندا، كما سنكون على موعد مع مواجهات ساخنة في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقا 2025، أبرزها مباراة بوتسوانا ومصر، والجزائر وليبيريا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الإمم الإفريقية 2025.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2024 "10-09-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كوريا الشمالية - قطر 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports

الكأس 5 حسن العيدروس

أحمد الطيب الصين - السعودية 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports 2

الكأس 6 عصام الشوالي

خالد الحدي عمان - كوريا الجنوبية 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 6

الكأس 5 أحمد البلوشي

سمير اليعقوبي فلسطين - الأردن 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 3

الكأس 7 محمد بركات

منتصر الأزهري الإمارات - إيران 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 3

الكأس 5 علي سعيد الكعبي

سمير المعيرفي الكويت - العراق 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 3

الكأس 5 عامر الخوذيري

خليل البلوشي

دوري الأمم الأوروبية 2024-2025- الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إنجلترا - فنلندا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 خليل البلوشي هولندا - ألمانيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 جواد بدة

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الثانية