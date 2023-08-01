جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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كأس العالم للسيداتمباريات ودية - أنديةكأس العرب للأندية الأبطال

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول" مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات، في ظل سيطرة كأس العالم للسيدات على المشاهدة الجماهيرية.

ونعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 حيث سنتابع وديتين هامتين ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، حيث يلتقي ميلان وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

هذا بالإضافة إلى مباريات أخرى في دور المجموعات بكأس العالم للسيدات 2023 الذي حظى بالكثير من المتابعة هذا العام.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 "02-08-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات (الجولة الثالثة)

المباراةالموعدالقناة الناقلة

الأرجنتين - السويد

10:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
جنوب إفريقيا - إيطاليا10:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
جامايكا - البرازيل13:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
بنما - فرنسا14:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان - دور المجموعات (الجولة الثالثة)


المباراةالموعدالقناة الناقلة

السد - أهلي طرابلس

16:00 مصر والسعوديةSSC. شاهد VIP
الهلال - الوداد16:00 مصر والسعوديةSSC. شاهد VIP
الشرطة - الاتحاد18:00 مصر والسعوديةSSC. شاهد VIP
الترجي - الصفاقسي18:00 مصر والسعوديةSSC. شاهد VIP

المباريات الودية التحضيرية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ميلان - برشلونة04:00 مصر والسعوديةAD Sports 1 HD
يوفنتوس - ريال مدريد02:30 مصر والسعوديةAD Sports 1 HD

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