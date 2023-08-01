جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

GOAL

يستعرض معكم "جول" مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات، في ظل سيطرة كأس العالم للسيدات على المشاهدة الجماهيرية.

ونعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 حيث سنتابع وديتين هامتين ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، حيث يلتقي ميلان وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

هذا بالإضافة إلى مباريات أخرى في دور المجموعات بكأس العالم للسيدات 2023 الذي حظى بالكثير من المتابعة هذا العام.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023



وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 "02-08-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات (الجولة الثالثة)

المباراة الموعد القناة الناقلة الأرجنتين - السويد 10:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium جنوب إفريقيا - إيطاليا 10:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium جامايكا - البرازيل 13:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium بنما - فرنسا 14:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان - دور المجموعات (الجولة الثالثة)

المباراة الموعد القناة الناقلة السد - أهلي طرابلس 16:00 مصر والسعودية SSC. شاهد VIP الهلال - الوداد 16:00 مصر والسعودية SSC. شاهد VIP الشرطة - الاتحاد 18:00 مصر والسعودية SSC. شاهد VIP الترجي - الصفاقسي 18:00 مصر والسعودية SSC. شاهد VIP

المباريات الودية التحضيرية - أندية