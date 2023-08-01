جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول" مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات، في ظل سيطرة كأس العالم للسيدات على المشاهدة الجماهيرية.
ونعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 حيث سنتابع وديتين هامتين ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، حيث يلتقي ميلان وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.
هذا بالإضافة إلى مباريات أخرى في دور المجموعات بكأس العالم للسيدات 2023 الذي حظى بالكثير من المتابعة هذا العام.
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جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 "02-08-2023"
كأس العالم للسيدات - دور المجموعات (الجولة الثالثة)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
الأرجنتين - السويد
|10:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|جنوب إفريقيا - إيطاليا
|10:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|جامايكا - البرازيل
|13:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|بنما - فرنسا
|14:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
كأس الملك سلمان - دور المجموعات (الجولة الثالثة)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
السد - أهلي طرابلس
|16:00 مصر والسعودية
|SSC. شاهد VIP
|الهلال - الوداد
|16:00 مصر والسعودية
|SSC. شاهد VIP
|الشرطة - الاتحاد
|18:00 مصر والسعودية
|SSC. شاهد VIP
|الترجي - الصفاقسي
|18:00 مصر والسعودية
|SSC. شاهد VIP
المباريات الودية التحضيرية - أندية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|ميلان - برشلونة
|04:00 مصر والسعودية
|AD Sports 1 HD
|يوفنتوس - ريال مدريد
|02:30 مصر والسعودية
|AD Sports 1 HD