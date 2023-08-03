جدول مباريات اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى القليل من المباريات، مع بداية عودة المباريات والروح للملاعب الأوروبية من جديد.

ونعرض لكم مباريات اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 حيث ينطلق دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" وتكون أولى مباريات الموسم الحالي بين ساوثامبتون وشيفيلد وينزداي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 "4-8-2023"

دوري الدرجة الأولى الإنجليوي "تشامبيونشيب" - الجولة 1