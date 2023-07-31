جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى القليل من المباريات، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 حيث سنتابع مباراة ودية هامة ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، حيث يلتقي باريس سان جيرمان ضد الإنتر تحت مظلة بطولة اليابان الودية، وتنطلق المباراة في الواحدة ظهراً بتوقيت مصر والسعودية نظراً لفارق التوقيت بين الشرق الأوسط والتوقيت الياباني.

بالإضافة إلى مباريات المجموعة الرابعة والخامسة ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم للسيدات 2023 الذي حظى بالكثير من المتابعة هذا العام.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 "1-8-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات (الجولة الثالثة)

المباراة الموعد القناة الناقلة فيتنام - هولندا 10:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium البرتغال - الولايات المتحدة 10:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium الصين - إنجلترا 14:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium هايتي - الدنمارك 14:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية