جدول مباريات اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وكأس الخليج والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الإثنين 9 يناير 2023، والذي سنشاهد فيه مباراة هامة وقوية ووحيدة ضمن الدوري السعودي وهي المباراة المؤجلة بين الاتحاد والشباب ضمن الجولة التاسعة، ويسعى العميد للحصول على الثلاث نقاط لمواصلة اللحاق بالنصر المتصدر حتى الأن.

كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة خليجي 25، حيث سنشاهد منتخب السعودية في مواجهة العراق، بينما يلتقي منتخبي اليمن وعمان، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي سيلتقي أرسنال بفريق اوكسفورد ضمن دور الـ64.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 يناير 2023 "9-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ9 "المؤجلة"

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشباب - الاتحاد20:15 مصر، 21:15 السعوديةشاهد VIP

خليجي 25 – دور المجموعات (الجولة الثانية)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
عمان - اليمن16:15 السعودية، 17:15 الإماراتAD SPORTS 1 HD
Alkass One HD
Dubai Sports 1
السعودية - العراق19:15 السعودية، 20:15 الإماراتAD SPORTS 1 HD
Alkass One HD
Dubai Sports 1

دوري يلو السعودي - الجولة الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القيصومة - الخلود14:20 مصر، 15:20 السعوديةالسعودية الرياضية
العروبة - أحد14:40 مصر، 15:40 السعوديةالسعودية الرياضية
جدة - الجبلين16:10 مصر، 17:10 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإسباني – الجولة الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتليتك بيلباو - أوساسونا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هيلاس فيرونا - كريمونيزي19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
بولونيا - أتالانتا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

كأس الاتحاد الإنجليزي – الدور 3 (دور الـ64)

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أكسفورد يونايتد - أرسنال22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
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