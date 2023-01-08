جدول مباريات اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وكأس الخليج والقنوات الناقلة

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الإثنين 9 يناير 2023، والذي سنشاهد فيه مباراة هامة وقوية ووحيدة ضمن الدوري السعودي وهي المباراة المؤجلة بين الاتحاد والشباب ضمن الجولة التاسعة، ويسعى العميد للحصول على الثلاث نقاط لمواصلة اللحاق بالنصر المتصدر حتى الأن.
كما سنكون على موعد مع مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة خليجي 25، حيث سنشاهد منتخب السعودية في مواجهة العراق، بينما يلتقي منتخبي اليمن وعمان، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي سيلتقي أرسنال بفريق اوكسفورد ضمن دور الـ64.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 يناير 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 9 يناير 2023 "9-1-2023"
الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ9 "المؤجلة"
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الشباب - الاتحاد
|20:15 مصر، 21:15 السعودية
|شاهد VIP
خليجي 25 – دور المجموعات (الجولة الثانية)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|عمان - اليمن
|16:15 السعودية، 17:15 الإمارات
|AD SPORTS 1 HD
Alkass One HD
Dubai Sports 1
|السعودية - العراق
|19:15 السعودية، 20:15 الإمارات
|AD SPORTS 1 HD
Alkass One HD
Dubai Sports 1
دوري يلو السعودي - الجولة الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|القيصومة - الخلود
|14:20 مصر، 15:20 السعودية
|السعودية الرياضية
|العروبة - أحد
|14:40 مصر، 15:40 السعودية
|السعودية الرياضية
|جدة - الجبلين
|16:10 مصر، 17:10 السعودية
|السعودية الرياضية
الدوري الإسباني – الجولة الـ 16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أتليتك بيلباو - أوساسونا
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي – الجولة الـ 17
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|هيلاس فيرونا - كريمونيزي
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
Starz Play App
|بولونيا - أتالانتا
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
Starz Play App
كأس الاتحاد الإنجليزي – الدور 3 (دور الـ64)
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Shahid
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أكسفورد يونايتد - أرسنال
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium