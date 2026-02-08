Goal.com
Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا للنبخة عبر تطبيق TOD، كما يمكن مشاهدة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

وتستطيع أن تسجل وتشترك في تطبيق "stc tv" لأجل الدوري الإيطالي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 "09-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 24

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتالانتا - كريمونيسي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tvأحمد الحامد
روما - كالياري22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvمحمد الشامسي

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 7

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
الوحدة - الأهليالسعودية 16:45، الإمارات 17:45beIN SPORTS 1عامر الخوذيري
الكأس 7سمير اليعقوبي
ناساف - الشرطة السعودية 16:45، الإمارات 17:45beIN SPORTS 2عبد الله الغامدي
الكأس 8منتصر الأزهري
الدحيل - الشارقةالسعودية 19:00، الإمارات 19:00beIN SPORTS 1 حسن العيدروس
الكأس 6خالد الحدي
شباب الأهلي - الهلالالسعودية 19:00، الإمارات 19:00beIN SPORTS 2أحمد البلوشي
الكأس 7خليل البلوشي

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 14

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفيحاء - الهلال18:15 السعودية، 19:15 الإماراتstc tv sports HD 3عبد العزيز السبر
الاتحاد - ضمك20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv sports HD 4عبد الله المحيسن
العدالة - الخليج20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv sports HD 3محمد الخامسي

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فياريال - إسبانيول23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الباطن - العلا15:40 السعودية، 16:40 الإماراتثمانية
الجبلين - البكرية16:00 السعودية، 17:00 الإماراتثمانية
الجندل - الدرعية16:05 السعودية، 17:05 الإماراتثمانية
أبها - الزلفي16:05 السعودية، 17:05 الإماراتثمانية
الجبيل - العروبة18:05 السعودية، 19:05 الإماراتثمانية

