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Jarrod Bowen West Ham Matheus Cunha Wolverhampton(C)Getty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 حيث تُستكمل مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، والسادسة عشر من الدوري الإسباني، وتنطلق جولة جديدة من منافسات دوري يلو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الإنجليزي والإسباني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 "09-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
وست هام - وولفرهامبتون22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1جواد بدة

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
خيتافي - إسبانيول22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3عبد الله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مونزا - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1أحمد الحامد

دوري يلو السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الزلفي - العين15:10 السعودية، 14:10 مصرالسعودية الرياضية 1فهد العنزي
الجبلين - النجمة15:20 السعودية، 14:20 مصرالسعودية الرياضية 3مشعل الشمري
جدة - الفيصلي18:20 السعودية، 17:20 مصرالسعودية الرياضية 1نايف الحارثي

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