تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 حيث تُستكمل مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، والسادسة عشر من الدوري الإسباني، وتنطلق جولة جديدة من منافسات دوري يلو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الإنجليزي والإسباني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 "09-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق وست هام - وولفرهامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 جواد بدة

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق خيتافي - إسبانيول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 عبد الله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مونزا - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 أحمد الحامد

دوري يلو السعودي - الجولة 13