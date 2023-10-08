جدول مباريات اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
Vitor Roque Athletico Paranaense 2023Getty
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولىأتليتيكو باراناينسيأتليتيكو باراناينسي v براغانتينوبراغانتينوفورتاليزا v أميريكا مينيروفورتاليزاأميريكا مينيروأتليتيكو مينيرو v كوريتيباأتليتيكو مينيروكوريتيبا

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات

تتوقف عجلة كرة القدم في دوري روشن السعودي وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد أسبوع حافل بالمباريات القوية، بسبب انطلاق فترة التوقف الدولي أكتوبر 2023.

ورغم ذلك، فإن إثارة كرة القدم ستتواصل مع مباريات قوية أخرى في بلدان مختلفة، حيث تتواصل مباريات الدوري البرازيلي بالفعل قبل انطلاق التوقف الدولي.

وتقام فجر الإثنين 9 أكتوبر عدد من المباريات القوة في الجولة 26 من الدوري البرازيلي، حيث سيكون أمام جمهور برشلونة الإسباني متابعة نجمه المنتظر فيتور روكي الذي يلعب في صفوف أتليتيكو باراناينسي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 "09-10-2023"

الدوري البرازيلي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتليتيكو باراناينسي - براجانتينو00:30 السعودية ومصرغير مذاعة عربيًا
فورتاليزا - أميريكا مينيرو00:30 السعودية ومصرغير مذاعة عربيًا
أتليتيكو مينيرو - كوريتيبا00:30 السعودية ومصرغير مذاعة عربيًا

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