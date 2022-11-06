جدول مباريات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، وتقام مساء الإثنين مباريات هامة للغاية في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.
البداية ستكون من الدوري الإسباني، حيث تختتم الإثنين 7 نوفمبر مباريات الجولة 13 من موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بمباراة واحدة يحل فيها ريال مدريد ضيفًا على رايو فاييكانو.
أما على الصعيد العربي، فتنطلق الإثنين مباريات الجولة 11 في منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، بإقامة مباراتين.
المباراة الأولى يحل فيها الرياض ضيفًا على الجبلين، أما في المباراة الثانية يستضيف نادي الساحل نظيره القادسية.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 "07-11-2022"
الدوري الإسباني - الجولة 13
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|رايو فاييكانو - ريال مدريد
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
دوري يلو - الجولة 11
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الجبلين - الرياض
|18:00 السعودية، 17:00 مصر
|KSA Sports
|الساحل - القادسية
|19:35 السعودية، 18:35 مصر
|KSA Sports
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