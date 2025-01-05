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Mkhitaryan Pulisic Inter MilanGetty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

السوبر الإيطاليالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةكأس ملك إسبانياكأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2025 حيث نتابع لقاء هام في نهائي كأس السوبر الإيطالي، بين إنتر وميلان، وسنكون على موعد مع مباراة جديدة في كأس ملك إسبانيا بين مينيرا وريال مدريد.

كما تنتهي مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي بمباراة وولفرهامبتون مع نوتينجهام، وتنطلق مواجهات ربع نهائي كأس الملك السعودي، وفيها يلعب الرائد مع الجبلين والشباب أمام الفيحاء.

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وتستمر مباريات الجولة 15 من دوري يلو، وفيها يلعب الفيصلي مع نيوم، والنجمة أمام أبها، ويستضيف الجبيل نظيره أحد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2025 "06-01-2025"

كأس السوبر الإيطالي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إنتر - ميلان21:00 مصر، 22:00 السعوديةأبو ظبي الرياضية 1عامر عبد الله
SSC HDفارس عوض
فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
وولفرهامبتون - نوتينجهام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ديبورتيفو مينيرا - ريال مدريد20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC 3 HD-

كأس الملك السعودي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الرائد - الجبلين15:30 السعودية، 14:30 مصرSSC Extra 1 HDخالد المديفر
الشباب - الفيحاء18:00 السعودية، 17:00 مصرSSC 5 HDحماد العنزي

دوري يلو - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفيصلي - نيوم15:25 السعودية، 14:25 مصرالسعودية الرياضية
النجمة - أبها15:25 السعودية، 14:25 مصرالسعودية الرياضية
الجبيل - أحد19:40 السعودية، 18:40 مصرالسعودية الرياضية

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