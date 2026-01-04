جدول مباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا، وفيها يلعب منتخب مصر مع بنين، ونيجيريا أمام موزمبيق.

وتنطلق مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، والتي يلعب فيها الجبيل مع العربي، والأنوار أمام العدالة، ويواجه أبها نظيره الدرعية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات، دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026 "05-01-2025"

كأس أمم أفريقيا - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مصر - بنين 17:00 المغرب، 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS Max 1 علي محمد علي نيجيريا - موزمبيق 20:00 المغرب، 22:00 السعودية beIN SPORTS Max 2 محمد بركات

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة الجبيل - العربي 15:05 السعودية، 16:05 الإمارات ثمانية الأنوار - العدالة 15:20 السعودية، 16:20 الإمارات ثمانية أبها - الدرعية 15:45 السعودية، 16:45 الإمارات ثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة الخامسة