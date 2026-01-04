تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا، وفيها يلعب منتخب مصر مع بنين، ونيجيريا أمام موزمبيق.

وتنطلق مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، والتي يلعب فيها الجبيل مع العربي، والأنوار أمام العدالة، ويواجه أبها نظيره الدرعية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات، دوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

جدول مباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2026 "05-01-2025"

كأس أمم أفريقيا - دور الـ 16 

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
مصر - بنين17:00 المغرب، 18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 1علي محمد علي
نيجيريا - موزمبيق20:00 المغرب، 22:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 2محمد بركات

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 15

المباراةالموعد القنوات الناقلة
الجبيل - العربي15:05 السعودية، 16:05 الإماراتثمانية
الأنوار - العدالة15:20 السعودية، 16:20 الإماراتثمانية
أبها - الدرعية15:45 السعودية، 16:45 الإماراتثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة الخامسة 

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
المصري - سموحة16:00 مصر، 17:00 السعوديةON Sport 1محمد الكواليني
المقاولون العرب - غزل المحلة16:00 مصر، 17:00 السعوديةKora Plusهشام معمر
البنك الأهلي - وادي دجلة20:00 مصر، 21:00 السعوديةKora Plusطارق حسن

طالع الجدول بالكامل من هنا

