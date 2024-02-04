جدول مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
Rodri Manchester City celebrate 2023-24Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجاالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في المرحلة الحاسمة من الموسم.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 حيث تنتهي مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، وفيها يلعب مانشستر سيتي مع برينتفورد.

وكذلك يلعب رايو فاييكانو مع إشبيلية في الدوري الإسباني، وروما مع كالياري في الدوري الإيطالي..

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 "05-02-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
برينتفورد - مانشستر سيتي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1خالد الحدي

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
رايو فاييكانو - إشبيلية22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
روما - كالياري22:45 السعودية، 21:45 مصرAD Sports Premium 1بدر الدين روابح

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