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جدول مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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كأس العرب للأندية الأبطالكأس العالم للسيداتمباريات ودية - أندية

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات وكأس الملك سلمان وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وبعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة أربع مباريات مرتقبة.

هذا بجانب انطلاق اليوم الثاني للجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين يوليو 2023 "31-07-2023"

كأس العرب للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الوحدة - شباب بلوزداد16:00 السعودية، 17:00 الإماراتSSC Sports
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الشباب - الزمالك18:00 السعودية، 19:00 الإماراتSSC Sports
شاهد VIP
الرجاء - الكويت20:00 السعودية، 21:00 الإماراتSSC Sports
شاهد VIP
الاتحاد المنستيري - النصر22:00 السعودية، 23:00 الإماراتSSC Sports
شاهد VIP

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كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
اليابان - إسبانيا10:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
كوستاريكا - زامبيا10:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
كندا - أستراليا13:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
أيرلندا - نيجيريا13:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

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