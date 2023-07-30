جدول مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وبعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.
ونعرض لكم مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة أربع مباريات مرتقبة.
هذا بجانب انطلاق اليوم الثاني للجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
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جدول مباريات اليوم الإثنين يوليو 2023 "31-07-2023"
كأس العرب للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الوحدة - شباب بلوزداد
|16:00 السعودية، 17:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
|الشباب - الزمالك
|18:00 السعودية، 19:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
|الرجاء - الكويت
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
|الاتحاد المنستيري - النصر
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
كأس العالم للسيدات - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|اليابان - إسبانيا
|10:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|كوستاريكا - زامبيا
|10:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|كندا - أستراليا
|13:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|أيرلندا - نيجيريا
|13:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium