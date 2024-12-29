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MP_onana_manchester united vs newcastle(C)Getty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطاليالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 حيث نستمر في متابعة الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، والتي يلعب فيها تشيلسي مع إيبسويتش تاون، ومانشستر يونايتد أمام نيوكاسل.

،كما تستمر لقاءات الدوري المصري، حيث ينتظرنا لقاء من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي في الجولة السابعة، بالاضافة إلى لقاءات الدوري الإيطالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، ودوري البطولة الإنجليزية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 "30-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إيبسويتش تاون - تشيلسي21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 2عامر الخوذيري
أستون فيلا - برايتون21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي
مانشستر يونايتد - نيوكاسل22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كومو - ليتشي19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD Sports Premium 1عصام عبده
بولونيا - هيلاس فيرونا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام

الدوري المصري - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - إنبي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1طارق حسن
الجونة - بيراميدز 17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2محمود أبو الركب
زد - بتروجيت20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الشاذلي
فاركو - سموحة20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد عفيفي

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