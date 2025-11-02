جدول مباريات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في الدوريات الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026.

نتابع سوياً الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يواجه فيها الهلال نظيره الغرافة، بينما يلتقي الدحيل مع شباب الأهلي دبي، كما نتابع ختام الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وأيضاً ختام الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 "03-11-2025"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ناساف - الوحدة 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS HD 1 باسم الزير الكأس 5 سمير المعيرفي الدحيل - شباب الأهلي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS HD 1 عامر الخوذيري الكأس 5 خالد الحدي تراكتور - الشرطة 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 2 حفيظ دراجي الكأس 6 سمير اليعقوبي الغرافة - الهلال 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس الكأس 5 أحمد الطيب

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سندرلاند - إيفرتون 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 2 علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشر

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال أوفييدو - أوساسونا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 3 محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ساسولو - جنوى 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات STARZPLAY عبدالله السعدي STC TV لاتسيو - كالياري 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات STARZPLAY عيسى الحربين STC TV

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة السابعة