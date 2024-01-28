جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
MP_qatar vs palestine(C)Getty Images
كأس آسياكأس أمم إفريقياالدوري الإسباني – الليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

Tod Asia 2024 Upper bannerTod

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، والتي ندخل في مراحلها النهائية حيث نتابع دور الـ16 والتي يلتقي فيها المنتخب القطري مع فلسطين، وتلعب العراق مع الأردن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي كأس أمم أفريقيا نتابع أيضاً ثمن نهائي البطولة والتي يلتقي فيها منتخب كاب فيردي أمام موريتانيا، وسنكون على موعد مع قمة كبرى تجمع بين السنغال وكوت ديفوار..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 "29-01-2024"

كأس آسيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
العراق - الأردن14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		عامر الخوذيري
رؤوف خليف
قطر - فلسطين19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		عصام الشوالي
عيسى الحربين

كأس أمم أفريقيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كاب فيردي - موريتانيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 1علي محمد علي
السنغال - كوت ديفوار22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الأسبوع الـ22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
غرناطة - خيتافي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 3عادل خلو

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ساليرنيتانا - روما21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1
StarzPlay		عصام عبده

كأس موسم الرياض - بطولة ودية

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الهلال - إنتر ميامي20:00 مصر، 21:00 السعوديةMBC 1
beIN Sports HD		علي سعيد الكعبي
حسن العيدروس

طالع الجدول بالكامل من هنا

Tod Asia 2024 Lower bannerTod

إعلان

اختيارات المحررين