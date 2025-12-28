تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Egypt-vs-South-Africa-match-at-the-African-Cup-of-Nations-2025-GAFP
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، حيث تنطلق مواجهات الجولة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية، وفيها يلعب منتخب مصر أمام أنجولا، والمغرب تواجه زامبيا.

وتنطلق مواجهات جولة جديدة من دوري روشن، وفيها يلعب الخليج مع الفتح والتعاون مع النجمة.

وفي الدوري الإيطالي يلعب روما مع جنوى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "STC".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 "29-12-2025"

كأس أمم أفريقيا - الجولة الثالثة 

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
أنجولا - مصر17:00 المغرب، 19:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 1علي محمد علي
زيمبابوي - جنوب إفريقيا17:00 المغرب، 19:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 2نوفل باشي
زامبيا - المغرب20:00 المغرب، 22:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 1جواد بدة
جزر القمر - مالي20:00 المغرب، 22:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 2محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 17

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
روما - جنوى22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvعبدالله السعدي

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراةالموعد القنوات الناقلةالتعليق
الخليج - الفتح17:35 السعودية، 18:35 الإماراتثمانيةجعفر الصليح
الرياض - الحزم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةراشد الدوسري
التعاون - النجمة20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةسليمان الشريف

