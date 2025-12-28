جدول مباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، حيث تنطلق مواجهات الجولة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية، وفيها يلعب منتخب مصر أمام أنجولا، والمغرب تواجه زامبيا.

وتنطلق مواجهات جولة جديدة من دوري روشن، وفيها يلعب الخليج مع الفتح والتعاون مع النجمة.

وفي الدوري الإيطالي يلعب روما مع جنوى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "STC".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 "29-12-2025"

كأس أمم أفريقيا - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أنجولا - مصر 17:00 المغرب، 19:00 السعودية beIN SPORTS Max 1 علي محمد علي زيمبابوي - جنوب إفريقيا 17:00 المغرب، 19:00 السعودية beIN SPORTS Max 2 نوفل باشي زامبيا - المغرب 20:00 المغرب، 22:00 السعودية beIN SPORTS Max 1 جواد بدة جزر القمر - مالي 20:00 المغرب، 22:00 السعودية beIN SPORTS Max 2 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق روما - جنوى 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv عبدالله السعدي

دوري روشن السعودي - الجولة 12