جدول مباريات اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم التاسع من مونديال قطر.

وتقام يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين السابعة والثامنة.

البداية ستكون من المجموعة السابعة، حيث يفتتح اليوم التاسع من مونديال قطر بمواجهة تجمع بين منتخبي الكاميرون وصربيا.

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الثامنة، ويلعب فيها غانا مباراة صعبة للغاية أمام كوريا الجنوبية.

المباراة الثالثة، نعود فيها إلى المجموعة السابعة، حيث سنكون على مباراة مثيرة للاهتمام بين البرازيل وسويسرا.

المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم التاسع في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الثامنة، وستجمع بين منتخبي البرتغال وأوروجواي.

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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 "28-11-2022"

كأس العالم – دور المجموعات